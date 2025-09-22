¤­¤ç¤¦¤Ï¸á¸å¤âÀ²¤ì¤Æ¡¢´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°Ž¥´ôÉì¤Ç30¡îÍ½ÁÛ ÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß °¦ÃÎŽ¥´ôÉìŽ¥»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê9/22 Ãë¡Ë Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤¹¡£Çö¤¤±À¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤µ¤ÎÅì³¤3¸©¤ÏºÇÄãµ¤²¹¤¬20¡îÌ¤Ëþ¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Ä«ÈÕ¤òÃæ¿´¤Ë½©¤é¤·¤¤¶õµ¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤­¤ç¤¦¤Ï¸á¸å¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤ä´ôÉì¤Ç30¡î¡¢ÄÅ¤Ç2