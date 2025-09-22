9月も終りに近づき、次第に秋らしい日が増えてきました。天気の良い日には、この季節ならではのスイーツを片手に行楽に出かけるのもいいですね。身近にあるコンビニの店頭にも、さまざまな新アイテムが登場しています。本記事では、ファミリーマートで9月23日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。紅はるか使用のスイートポテトとホイップが楽しめるサンドイッチ、塩キャラメルソースとチョコクリーム入りのタルト、