¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/22¡Û¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÂ©»Ò¢¡Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡¢Â©»Ò¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë»Ñ¤òÈäÏªÏ¤ÉÛ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤«¤éËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤â¤óÇØÉé¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È¥é¥ó¥É¥»¥ëÁª¤Ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£¥«¡¼¥­¿§¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤¿Â©»Ò¤Î¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Åê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖÃ±½ã¤Ë¤¦¤Á