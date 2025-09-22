とんねるずの木梨憲武が21日にインスタグラムを更新。『木梨レコード』（ABEMA）で共演したSKRYUのライブにサプライズ出演したことを報告すると、ファンから反響が集まった。【別カット】ステージ上でハグする木梨憲武とSKRYU（ほか5枚）木梨が「幕張メッセへSKRYUライブ」と投稿したのは、21日に幕張メッセ国際展示場で開催されたSKRYUのワンマンライブの模様を記録した写真。複数公開されている写真の中には、ステージ上での