◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）負けるシーンがイメージできない。サトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）の１週前追い切りを目の当たりにして率直にそう思わされた。昨年の香港遠征時の美浦では最終追い切りで僚馬タスティエーラなどを子供扱いしていたが、今回は目標にした前の２頭をワープしたかのような鋭い加速で置き去りにした。うち１頭は今後のダ