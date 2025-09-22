直近で豪雨や落雷などの自然災害が頻発し、防災リュックの準備やローリングストックの活用など“防災のための備蓄”に引き続き関心が寄せられている。これらを備える心理的ハードルは高く「やっと重い腰を上げた」という声や「特別な準備が必要」というイメージも根強くある状況。“完璧主義”な思考になりがちなところを、少しでも和らげてくれそうなのが「ちょ備蓄」という考え方だ。普段の生活のなかで手軽に始められることを