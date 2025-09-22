金沢駅前の都ホテル跡地をめぐり、日本海側で随一となる高さを持つ、官民複合ビルを開発する構想が進められていることが分かりました。金沢市の村山卓市長は21日、金沢市内で馳知事や県選出の国会議員、それに近鉄不動産の幹部らと懇談し、近鉄不動産側から、金沢駅前の都ホテル跡地の開発案について説明を受けました。具体的には、建物の上層フロアにホテル、中層に居住スペース、そして下層フロアに公共スペースを有する、日本海