早川はすでにプロ2勝をマークしている（C）産経新聞社阪神は9月21日のヤクルト戦（神宮）に1−8と敗れた。先発の伊藤将司が5回途中14安打8失点の大乱調。プロ5年目で安打、失点とも自己ワーストとなった。【動画】育成出身、早川太貴はすでにプロ2勝と成長を示している今季は交流戦から先発に本格復帰、リーグ優勝の大きな力となった左腕、伊藤だったが、9月の3試合で計19失点と不安定な投球が目立つ。すでにリーグ優勝が