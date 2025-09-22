急性虫垂炎のため緊急入院したロックバンド「ＤＥＥＮ」のボーカル・池森秀一（５５）が２２日、退院したことを報告した。インスタグラムで「皆さん、ご心配をおかけしました。急性虫垂炎で入院していましたが、無事に退院することができました。また、温かい励ましのメッセージも本当にありがとうございました」と伝えた。「少し静養させていただいて、この先も歌に蕎麦にゴルフに全力投球できるように、しっかり準備をして