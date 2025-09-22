◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）香港馬ラッキースワイネス（セン７歳、Ｋ・マン厩舎、父スワイネス）は２２日早朝、千葉県白井市の競馬学校で調整。ダートコースで１ハロン２５〜３０秒のキャンターを１４００メートルと、左右の回りでダクを５００メートルずつ行った。その後９時５８分に退厩し、１０時５８分に中山競馬場の国際厩舎に到着した。シェク助手は「体調面は変わ