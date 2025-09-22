¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç22Æü¡¢»°½Å¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 22Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö～»°½Å¤Î¤ª¤Þ¤Ä¤êÂç½¸¹ç～MIE¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëinEXPO¡×¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»°½Å¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÌÜÅª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ ¡Öº×¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÈøÏÉ»Ô¤Î¡ÖÈøÏÉ¥äー¥äº×¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¸©Æâ10¤Îº×¤ê¤Î¼Â±é¤ä»³¼Ö¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤¬¹Ô