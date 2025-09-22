¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×È¯É½¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯9·î2Æü¡¢¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£2001Ç¯¤Î½éÂåÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó»Ô¾ì¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ï¡¢º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤âÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢SNS¾å¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×È¯É½¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê31Ëç¡Ë½éÂå¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç