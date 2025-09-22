ドジャースの佐々木朗希投手は日本時間22日、3Aで2度目のリリーフ登板。ロバーツ監督が、佐々木投手の今後について語りました。3Aでリリーフ投手として2度目の登板を行った佐々木投手は、6回に登板。2選手をストレートで仕留めると、続く選手をカットボールやスプリットで空振り三振と無失点投球。最速は97.9マイル(約157キロ)をマークしました。ロバーツ監督は、佐々木投手の状態について「朗希は本当に素晴らしく、内容も良かっ