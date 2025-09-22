動画「Uberからの圧が凄い？"キャンセル率の警告"は大量垢BANの予兆なのか…」で、デリバリー配達員のレクター氏が、Uber Eatsにおける『キャンセル率』警告の実態と、その背後にある“垢BAN（アカウント停止）”の噂について自らの見解を語った。 レクター氏は、SNS上で話題となった「キャンセル率が地域の平均を上回っています」という警告表示について「自分の元にこれが表示されたらちょっと怖いな」と素