環境が変われば、これだけ変貌するものなのか。南野拓実が所属するモナコは現地９月21日に開催されたリーグ・アンの第５節で、メスとホームで対戦。５−２で大勝を飾った。南野が１点目をアシストしたこの試合で、２ゴールを挙げたのが後半頭から出場したアンス・ファティだ。46分に右サイドから折り返しにワンタッチで合わせていきなり結果を残すと、２−２で迎えた83分には、鋭いクロスにドンピシャのヘッドで合わせて決