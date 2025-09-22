第51期棋王戦コナミグループ杯（共同通信社と観戦記掲載の21新聞社、日本将棋連盟主催）は挑戦者決定トーナメントが進行中。９月19日（金）には佐々木勇気八段―吉池隆真四段の一戦が東京・将棋会館で行われました。対局の結果、相雁木のねじり合いから抜け出した吉池四段が105手で勝利。強敵を下してベスト８進出を決めています。○初手合いは相雁木で本トーナメントは藤井聡太棋王への挑戦権をめぐって総勢33名が争うもの。ベス