ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは２２日、高校生年代を対象にした「静岡ブルーレヴズＵ１８」を設立することを発表した。今年１０月から、中学３年生と高校生を対象にした体験会を開き、２０２６年４月に本格始動する。静岡県内の高校ラグビー競技者は直近１０年で約１００人減っており、ラグビー部のある高校も１５から減少。来月１２日に開幕する県大会も、単独出場は６校で、５校が人数不足のため、合同チームを