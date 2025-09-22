「病気になったとき、どうやってお金を準備すればいいの？」そんな不安を抱える人は少なくありません。ポイントは、公的制度・民間保険・そして貯蓄。基本を知っていれば、もしものときも慌てずに済みます。ファイナンシャル・プランナー黒田尚子さんに、40〜50代が備えておきたい保険の種類や貯蓄の目安を教えてもらいました。備えておきたい2本の柱まずベースになるのは、公的医療保険や高額療養費制度などの公的保障。その不足