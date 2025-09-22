石破茂首相（自民党総裁）が退陣を表明し、次の自民総裁と政権の枠組みに焦点が移った。加藤勝信財務相は9月8日、次期総裁選への立候補について「熟慮しながら考えたい」と視察先の三重県津市で記者団の取材に答えた。 加藤勝信・財務相 ただ、加藤氏の出馬はハードルが高い。必要な推薦人20人を確保するのは容易ではないうえ、約1年にわたり財務相を務めたも