ドル高円安優勢＝東京為替前場概況 週明け２２日東京午前のドル円は１４８円３５銭までドル高円安が進んだ。先週末の海外市場で週の高値を更新する１４８円２８銭を付けた後、週末を前にした利益確定のドル売りなどに１４７円台後半に落として先週の取引を終えた。先週末終値前後で週の取引をスタートすると、早朝に１４７円８８円を付ける動きも、すぐにドル高が優勢となり、先週の高値を超えて１４８円３５銭を付けて