吉林省大安市にある魯固直流１００メガワット溶融塩タワー式太陽熱発電所。（長春＝新華社配信）【新華社長春9月22日】中国吉林省はここ数年、優位性ある新エネルギー産業集積地の形成に力を入れ、企業誘致を進めている。すでに再生可能エネルギー発電の設備容量は3千万キロワットを超えており、地域の全面的な振興に新たな原動力を注ぎ込んでいる。同省では、「強風」と「灼熱（しゃくねつ）の太陽」が新エネルギー産業の発展