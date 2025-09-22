【新華社塔城9月22日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州タルバガタイ地区の塔城（チョチェク）市では現在、教育のデジタル化が応用と統合の新たな段階に向かっている。スマート黒板やクラウド教室から、デジタル実験室、ネット接続電子大型スクリーンに至るまで、質の高い教材リソースを即時に呼び出すことができ、スマートキャンパスは教育の質向上の「新たなエンジン」になっている。同市は現在、教育の情報化で顕