¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤¬22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢10·î4Æü¤Ë¸þ¤±¤Æ5¿Í¤¬Áè¤¦12Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦ÌÚÂ¼Í´ÂÀµ­¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¡¢ºÂÀÊ¤äÏÀÀï¤Î½çÈÖ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë5¿Í¤ÎÆÏ¤±½Ð½ç¤¬³ÎÄê¤·¡¢¸áÁ°11»þÈ¾¸½ºß¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç¤ÏÃë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë±éÀâ²ñ¤Î½àÈ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¸õÊä¤Î¼õÉÕ¤Ï¸áÁ°10»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÂåÉ½¼Ô¤¬¿äÁ¦¿ÍÌ¾Êí¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ï¤¯¤¸°ú¤­¤Ç¡¢