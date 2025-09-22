½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹´Ú¹ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥¤¥¬¡¦¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¡á21Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î´Ú¹ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï21Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥¬¡¦¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î¥¨¥«¥Æ¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥í¥ï¤ò1¡½6¡¢7¡½6¡¢7¡½5¤ÇÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£º£µ¨3¾¡ÌÜ¤Ç¡¢ÄÌ»»25¾¡¤È¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë