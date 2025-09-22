9月21日。WNBAは、2025年のMVPにラスベガス・エーシズのエイジャ・ウィルソンが選ばれたことを発表した。 72人の投票者のうち、10ポイントが加算される1位票を51も獲得したウィルソンは、計657ポイントを獲得。これで2020、2022、2024、2025年と、通算4度目のMVP受賞となった。 WNBAのMVPに4度も輝いたのはウィルソンが史上初。これまでシェリル・スウープス（元ヒューストン・コメッツほか）、リサ