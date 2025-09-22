株式会社ワイドトレードは9月22日（月）、カメラアクセサリーブランド「Leofoto」と、カメラバッグブランド「SUMMIT CREATIVE」の正規品を扱う直販サイトを開設した。オープン記念の各種限定キャンペーンも実施する。 「Leofoto」と「SUMMIT CREATIVE」の、日本国内では唯一となる正規予約販売サイト。新製品の先行予約も受け付けるという。 支払いはクレジットカード、コンビニ決済などに