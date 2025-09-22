韓国で李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政遂行支持率が53.0％を記録し、2週連続で下落傾向を示したという世論調査結果が9月22日に明らかになった。三権分立侵害論争など政治的状況が影響を及ぼしたという評価が出ている。【注目】石破首相辞任について韓国大統領室が言及リアルメーターが『エネルギー経済新聞』の依頼で、9月15〜19日に韓国全国の18歳以上の有権者2526人を対象に調査した結果、李大統領の国政遂行について肯定