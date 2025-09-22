【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iの2ndフルアルバム『No.II』のリリース記念特番が、9月22日19時から「LINE」内のショート動画プラットフォーム「LINE VOOM」にて独占生配信される。 ■神宮寺勇太、平野紫耀、岸優太は【3部】に登場！ 2025年1月に『Number_i「GOD_i」リリーススペシャル企画』でLINE VOOM最高視聴数を記録したNumber_i。 3部構成となる今回の特番では、1部で前回実施