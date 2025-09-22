ディア・ライフ [東証Ｐ] が9月22日昼(12:30)に業績・配当修正を発表。25年9月期の連結経常利益を従来予想の100億円→76.3億円(前期は46.5億円)に23.7％下方修正し、増益率が2.1倍→64.0％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の79.3億円→55.7億円(前年同期は43.1億円)に29.8％減額し、増益率が83.8％増→29.0％増に縮小