GRe4N BOYZの書き下ろし新曲 ｢OTAKEBI｣ が、10月より開幕するバスケットボール＜りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON＞の公式テーマソングに決定した。GRe4N BOYZはこれまでも数々のスポーツに関する楽曲を発表してきており、バスケットボール男女日本代表 Akatsuki Five（現、AKATSUKI JAPAN）公式応援ソング「勝ちドキ」を担当。また、メンバーの92自身もバスケットボール経験者ということもあり、バスケットボールへの造詣