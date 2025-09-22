©︎DCT entertainment, Inc.DREAMS COME TRUEが、現在制作中のアルバムを引っ提げ2026年3月よりアルバムツアーを開催することを発表した。これにあわせツアー特設サイトも開設されている。ツアーは2026年3月21日 (土) 、22日 (日) の横浜アリーナ公演を皮切りに全国のホール・アリーナ会場へ展開。9月26日 (土) 27日 (日)の 横浜アリーナまで半年間にわたる開催が見込まれている。以下、谷岡正浩氏による告知テキストを