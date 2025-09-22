Uruの新曲「プラットフォーム」が、9月25日(木) 9:00〜13:00放送のJ-WAVE（81.3FM）『STEP ONE』にてフル尺で初オンエアされることが決定した。本楽曲は2025年10月より放送されるTVアニメ『永久のユウグレ』のオープニングテーマに決定している。「プラットフォーム」は、作詞・作曲をUruが手掛け『永久のユウグレ』のために書き下ろした楽曲。TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールオープニングテーマとして制作された「アンビバ