¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Re:vale¤Î3ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:thm¡Ù¤¬¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¿·¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¤Ç¼ïÂ¼Í­ºÚ¤Ë¤è¤ë¿·µ¬»£¤ê²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤È¡¢ÆÃÅµCD¤òÆ±º­¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È