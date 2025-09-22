俳優の遠藤憲一（64）が21日放送のTBS「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。7年間挑戦し続けている夢を明かした。遠藤には7年間続けていることがある。それはドラマの脚本の執筆。時間を見つけては「勉強部屋」と呼ぶマンションの一室にこもって脚本を書き続けているという。番組では、仕事がオフの日に毎日同じルーティンで脚本の執筆、台本読み、休憩等をする遠藤の姿が映された。遠藤が執筆しているドラマは大家族の母が