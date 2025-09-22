岩手県一関市で２０日夜から２１日未明にかけて、クマによるとみられる玄米や養蜂の被害が相次いだ。２１日午前４時頃、同市花泉町油島の農家の男性（７６）方で、玄米が散乱しているのが見つかった。保管する納屋にあった重さ１５キロ、３０キロの米袋二つがなくなっていた。納屋の出入り口の木枠や周囲にクマとみられる爪痕や足跡が見つかった。２１日朝には、同市花泉町油島、自営業男性（６１）方で、養蜂の巣箱１箱が定