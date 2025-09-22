テレ東で毎週火曜夜8時54分から放送中の「開運！なんでも鑑定団」。明日９月２３日（火）夜8時54分からの放送に、依頼人として俳優のオダギリジョーが登場します！オダギリがスタジオに持ってきたお宝は、ファッション界の革命児と呼ばれ世界的に人気なイギリスのファッションデザイナー「ジョン・ガリアーノ」のヴィンテージコート！鑑定団でヴィンテージコートを鑑定するのは番組史