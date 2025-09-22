三谷幸喜脚本、香取慎吾主演によるNHKの大河ドラマ『新選組！』（2004）が、NHKオンデマンドにて9月29日から配信される。【写真】大河『新選組！』“近藤勇”香取慎吾を支えた隊士キャストの現在本作は、『真田丸』（2016年）、『鎌倉殿の13人』（2022年）の脚本を手掛けた三谷による大河ドラマ第1作で、2004年の放送から20年以上の時を経ての初配信となる。幕末、京都の治安を守り、最後まで未来を信じて生きた新選組局長・