WOWOWにて12月に放送・配信される「連続ドラマW 池井戸潤スペシャル『かばん屋の相続』」で、町田啓太、菅生新樹、伊藤淳史、藤原丈一郎の4人が主演を務めることが発表された。藤原はWOWOWドラマ初出演にして初主演、町田と菅生もWOWOWドラマ初主演となる。【写真】町田啓太、金髪に大胆イメチェン「びっくり」「すごく新鮮」と驚きの声続々本作は、2005年から2008年にかけて発表された池井戸潤の六つの短編からの4篇（『か