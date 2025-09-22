アメリカンスタイルのハンバーガーショップ『J.S. BURGERS CAFE』が、2025年に公開40周年を迎えた映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とのコラボレーションメニューを2025年9月23日から11月24日まで販売する。※すべて価格は税込み日本でも大ヒット！ストーリーを覚えてる？SF映画の金字塔と名高い『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は1985（昭和60）年に公開。スティーブン・スピルバーグ氏の製作総指揮のもと、ロバート・