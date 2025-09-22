ÇÐÍ¥¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖZIP¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¡¦É÷´Ö½Ó²ð¡Ê42ºÐ¡Ë¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ç¥«¥ó¥Ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤â¥«¥ó¥Ì¤âÃÎ¤Ã¤¿ÃË¡×¤È¿¶¤é¤ì¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¤â¤Í¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ÆóµÜ¤ÈÉ÷´Ö¤ÎÂÐÃÌ´ë²è¤òÊüÁ÷¡£ÆóµÜ¼ç±é¤Î¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ï¡¢6·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤¬8Ê¬´Ö¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°