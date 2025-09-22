松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、9月23日午前10時から「ごろごろチャーシュー丼」を発売します。モバイルクーポンで50円引き同商品は、ごろごろとしたボリューミーなチャーシューと、ニンニク、背脂、しょうゆの“背徳感あふれるうまみ”に、ラー油がアクセントとなった新メニュー。卵黄を割ると黄身が全体を包み込み、まろやかさが加わった味わいが楽しめます。定番「牛めし」と組み合わせた