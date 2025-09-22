全羅南道高興（チョンラナムド・コフン）の興陽（フンヤン）農協が最近コメ不足に陥っている日本に高興のコメを輸出する。今回の輸出を契機に日本市場で高品質のコメと認められ販路を拡大し究極的には農家の所得増大に寄与するのが目標だ。興陽農協は高興郡とともに4日に東京を訪れ、流通企業の韓国のりジャパンと「高興のコメと農水産物の日本輸出拡大に向けた協約式」を開き業務協約（MOU）を締結した。農協は協約を通じ今後3年