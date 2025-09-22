¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ¤Ë¤Æ¡¢¸ÂÄê¥«¥¯¥Æ¥ë¤È°ìÌë¸Â¤ê¤ÎDJ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¡ÈYELLOWEEN¡É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç¿Í¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò²£ÉÍ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª ¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡×  ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë ¿·À¤Âå¤Î¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤òÂÎ¸½²½¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ