ÀÐÇË¼óÁê¤Î¼­Ç¤É½ÌÀ¤ËÈ¼¤¦¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤¬22Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ð¼¨¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞ»³·Á¸©Ï¢¤Ï¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¤é¤Ë¸þ¤±ÅêÉ¼ÍÑ¤Î¤Ï¤¬¤­¤òÈ¯Á÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼¸µ´´»öÄ¹¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼295É¼¡¢ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÞ°÷É¼¡×295É¼¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ590É¼¤ò¤á¤°