【エルサレム＝工藤彩香、パリ＝上地洋実】英国やカナダなどが２１日にパレスチナを国家として承認したことについて、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は同日に発表した声明で「パレスチナ国家が樹立されることはない」と猛反発した。近く対抗策を発表する意向を示した。ネタニヤフ氏は声明で、イスラム主義組織ハマスによるイスラエル奇襲というテロに「莫大（ばくだい）な報酬」を与えているとパレスチナを国家承認し