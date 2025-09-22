急性虫垂炎で19日に緊急入院していたロックバンド「DEEN」のボーカル・池森秀一（55）が22日、インスタグラムを更新。「皆さん、ご心配をおかけしました。急性虫垂炎で入院していましたが、無事に退院することができました。また、温かい励ましのメッセージも本当にありがとうございました」と退院を報告した。池森は「少し静養させていただいて、この先も歌に蕎麦にゴルフに全力投球できるように、しっかり準備をして戻ってきます