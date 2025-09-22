KDDIと沖縄セルラーは、全国のローソンで提供しているデータeSIM「ギガチャージカード」で、「データ追加30GB（30日間）」の提供を10月7日に開始する。価格は2780円。 「ギガチャージカード」は、ローソン店頭で購入できるデータeSIMで、povoのデータトッピングを現金で購入できるもの。データ専用プランであれば、eSIM対応端末で新規登録から進