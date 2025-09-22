アイリスオーヤマは、2つの送風口を利用環境に応じて自在に開閉して利用できる「セラミックファンヒーター ツインセラ」を、10月10日から、全国の家電量販店やホームセンター、インターネットサイトを中心に順次発売（9月18日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。秋冬の肌寒い季節には、部屋全体を暖めるエアコンに加えて、自分の周囲など限られた空間を効率的に暖められるパーソナル暖房を併用する家庭も