Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯9·î22Æü¡Á9·î28Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡£¥·¥ó¥×¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡£¤ß¤º¤¬¤áºÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢Å·ºÍÈ©¡£ÆÃ¤Ë¡¢À±¤ÎÇÛÃÖ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¤òÁ´¿ä¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Ìµ¸Â¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤¡¢Á´ºÜ¤»¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¤È¡¢¤Ä¤¤ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢À¹¤ê²á¤®¤Æ