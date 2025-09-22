写真左から、HANNA、NICO、MOMO 9月13日に「Beginner's Live #2」と『ホワイトスコーピオンBASE Live #7』が開催された。半年以上続けてきた定期公演もついに7回目。SCOPISTの熱量に後押しされながら、成長を重ねるWHITE SCORPION。今回はライブ直後のHANNA・MOMO・NICOに、率直な感想や注目ポイント、そして目前に迫るワンマンライブへの意気込みを聞いた。――今日のライブを終えての感想を教えてくださいMOMO「BASE Live #